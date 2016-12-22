По сообщению министерства обороны Республики Казахстан, в стране произошло крушение самолета Су-27. Авария произошла во время тренировочного полета в ночное время суток. Летчику, который сидел за штурвалом, удалось вывести самолет в поле, после чего он сразу же катапультировался.

Причины крушения выясняются. Однако, в Министерстве подчеркивают, что летчик майор Искаков является достаточно опытным пилотом, который налетал более 550 часов. Сейчас его состояние является удовлетворительным.