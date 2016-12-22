В Казахстане произошло крушение Су-27
22 декабря, 2016 — 15:31 Происшествия
По сообщению министерства обороны Республики Казахстан, в стране произошло крушение самолета Су-27. Авария произошла во время тренировочного полета в ночное время суток. Летчику, который сидел за штурвалом, удалось вывести самолет в поле, после чего он сразу же катапультировался.
Причины крушения выясняются. Однако, в Министерстве подчеркивают, что летчик майор Искаков является достаточно опытным пилотом, который налетал более 550 часов. Сейчас его состояние является удовлетворительным.
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