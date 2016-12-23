Президент Казахстана Н. Назарбаев, в процессе интервью со средствами массовой информации отметил, что в ходе переговоров с главой Ирана Х. Рухани были выдвинуты на обсуждение основные вопросы, касающиеся непосредственного укрепления, а также дальнейшего развития международных отношений.

Казахстанский президент отметил постоянную поддержку со стороны Ирана, а потому решено было поддержать желание Ирана создать зону свободной торговли с ЕАЭС.