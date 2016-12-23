Казахстан решил поддержать Иран в решении о создании зоны свободной торговли
23 декабря, 2016 — 15:21 Экономика и бизнес
Президент Казахстана Н. Назарбаев, в процессе интервью со средствами массовой информации отметил, что в ходе переговоров с главой Ирана Х. Рухани были выдвинуты на обсуждение основные вопросы, касающиеся непосредственного укрепления, а также дальнейшего развития международных отношений.
Казахстанский президент отметил постоянную поддержку со стороны Ирана, а потому решено было поддержать желание Ирана создать зону свободной торговли с ЕАЭС.
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