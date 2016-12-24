Казахстанский глава утвердил закон о занесении правок в земельное законодательство
24 декабря, 2016 — 15:45 Экономика и бизнес
Президент Казахстана Н. Назарбаев утвердил закон о занесении правок и дополнений в Земельный кодекс страны. Таким образом, мораторий на использование некоторых мер и норм земельного законодательства вступает в силу на следующие четыре года.
В частности, изменения коснулись иностранцев, лиц как юридических, так и физических, и людей без гражданства республики. Для них приостановлено право предоставления земли в частную собственность.
Теги: Назарбаев, Земельный кодекс
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