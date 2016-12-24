Президент Казахстана Н. Назарбаев утвердил закон о занесении правок и дополнений в Земельный кодекс страны. Таким образом, мораторий на использование некоторых мер и норм земельного законодательства вступает в силу на следующие четыре года.

В частности, изменения коснулись иностранцев, лиц как юридических, так и физических, и людей без гражданства республики. Для них приостановлено право предоставления земли в частную собственность.