80 автобусов попали в снежный плен в Жамбыльской области
25 декабря, 2016 — 14:26 Происшествия
Из-за сложных погодных условий в нескольких регионах Казахстана было перекрыто множество дорог, что, в том числе, вызвало трудности для передвижения пассажирского транспорта. Так, в Жамбыльской области, неподалеку от поселка Бауыржан Момышулы, около 80-ти пассажирских автобусов попали в западню из снега и не смогли продолжить движение. К счастью, на помощь пришли целых девять пассажирских поездов, которые помогли спасти ситуацию и увезли людей дальше.
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