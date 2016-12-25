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80 автобусов попали в снежный плен в Жамбыльской области

25 декабря, 2016 — 14:26 Происшествия

Из-за сложных погодных условий в нескольких регионах Казахстана было перекрыто множество дорог, что, в том числе, вызвало трудности для передвижения пассажирского транспорта. Так, в Жамбыльской области, неподалеку от поселка Бауыржан Момышулы, около 80-ти пассажирских автобусов попали в западню из снега и не смогли продолжить движение. К счастью, на помощь пришли целых девять пассажирских поездов, которые помогли спасти ситуацию и увезли людей дальше.

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