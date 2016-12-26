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Составлен перечень городов Казахстана с дешевыми квартирами

26 декабря, 2016 — 15:26 Экономика и бизнес

По итогам года казахстанский интернет-портал, посвященный недвижимости, krisha.kz. составил перечень городов страны, с наиболее дешевым жильем. Отмечено, что перечень составлен в порядке понижения стоимости.

Итак, в список вошли Уральск (183 тысячи тенге за квадратный метр), Усть-Каменогорск (177 тысяч за метр), Петропавловск (173 тысячи), Следует заметить, что в Таразе и Актобе ситуация одинаковая. И там, и там цена за метр составляет 161 тысячу тенге.

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