Составлен перечень городов Казахстана с дешевыми квартирами
26 декабря, 2016 — 15:26 Экономика и бизнес
По итогам года казахстанский интернет-портал, посвященный недвижимости, krisha.kz. составил перечень городов страны, с наиболее дешевым жильем. Отмечено, что перечень составлен в порядке понижения стоимости.
Итак, в список вошли Уральск (183 тысячи тенге за квадратный метр), Усть-Каменогорск (177 тысяч за метр), Петропавловск (173 тысячи), Следует заметить, что в Таразе и Актобе ситуация одинаковая. И там, и там цена за метр составляет 161 тысячу тенге.
Теги: Казахстан, недвижимость
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