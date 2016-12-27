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В Казахстане умер полицейский

27 декабря, 2016 — 14:58 Происшествия

В Акмолинской области произошла трагедия. Находясь на патрулировании, умер сержант из отряда ДПС Рустем Айтмаганбетов.
Это случилось в понедельник, 26-го декабря. Айтмаганбетов вел преследование на трассе из Екатеринбурга в Алматы. Полицейский гнался за нарушителем, превысившим скорость. Не справившись с управлением на заснеженной дороге, Айтмаганбетов врезался в отбойную опору. Металл протаранил машину насквозь и сержант погиб на месте. Рустему Айтмаганбетову было 24 года.

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