В Акмолинской области произошла трагедия. Находясь на патрулировании, умер сержант из отряда ДПС Рустем Айтмаганбетов.

Это случилось в понедельник, 26-го декабря. Айтмаганбетов вел преследование на трассе из Екатеринбурга в Алматы. Полицейский гнался за нарушителем, превысившим скорость. Не справившись с управлением на заснеженной дороге, Айтмаганбетов врезался в отбойную опору. Металл протаранил машину насквозь и сержант погиб на месте. Рустему Айтмаганбетову было 24 года.