Депутат Тиникеев оставил свой пост
28 декабря, 2016 — 15:23 Политика
Вчера, 27-го декабря, в Астане прошло плановое заседание совета депутатской этики. На этом заседании было выдвинуто на обсуждение заявление мажилисмена М. Тиникеева. Она публично извинился за свое поведение, добавив, что якобы смягчающие обстоятельства, в которых был совершен его проступок, не снимают с него ответственности. Тиникеев написал заявление о том, что собирается полностью сложить полномочия и оставить депутатский пост. Решением совет обращение было удовлетворено.
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