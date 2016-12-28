Вчера, 27-го декабря, в Астане прошло плановое заседание совета депутатской этики. На этом заседании было выдвинуто на обсуждение заявление мажилисмена М. Тиникеева. Она публично извинился за свое поведение, добавив, что якобы смягчающие обстоятельства, в которых был совершен его проступок, не снимают с него ответственности. Тиникеев написал заявление о том, что собирается полностью сложить полномочия и оставить депутатский пост. Решением совет обращение было удовлетворено.