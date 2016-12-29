Уже в первый месяц нового года транспортная полиция перестанет пользоваться жезлами для торможения автомобилей. Подобное решение представители МВД республики Казахстан объясняют несоответствием международным стандартам. Аргументировано это было тем, что в большинстве европейских стран полицейские давно уже распрощались с этим атрибутом работы.

Отныне остановка транспорта будет производиться исключительно взмахом руки и сопутствующим звуковым или световым сигналом.