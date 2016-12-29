В новом году полиция Казахстана лишится жезлов
29 декабря, 2016 — 15:49 Общество
Уже в первый месяц нового года транспортная полиция перестанет пользоваться жезлами для торможения автомобилей. Подобное решение представители МВД республики Казахстан объясняют несоответствием международным стандартам. Аргументировано это было тем, что в большинстве европейских стран полицейские давно уже распрощались с этим атрибутом работы.
Отныне остановка транспорта будет производиться исключительно взмахом руки и сопутствующим звуковым или световым сигналом.
Интересно почитать
- Трое сотрудников Акмолинской областной прокуратуры задержаны за незаконную охоту
- В Алматы произошел крупный пожар на рынке
- Перспективы развития Байконура обсуждались на встрече Назарбаева и Рогозина
- Под амнистию в Казахстане попадают 30 тысяч осужденных
- Участников Республиканского форума приветствовал президент Назарбаев
Новости дня
- Строительство республиканской автотрассы Атырау - Астрахань стартует в 2016 году
- МВД Казахстана усиливает меры безопасности в аэропортах и на вокзалах
- С 2016 года новички госслужбы в Казахстане будут начинать карьеру с самой низкой ступени
- Крупнейшая водно-тренировочная база в Казахстане открыта в ЮКО
- В Кызылорде организовали ярмарку вакансий для содействия трудоустройству отбывающих наказание граждан
Отправить комментарий