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Президент Казахстана произвел новые назначения

30 декабря, 2016 — 15:13 Политика

Переменами в кадровом списке президентского управления делится одно из печатных изданий республики.
Таким образом, в результате всех "перестановок", М. Мурзалин назначен главным заместителем управляющего. На этой должности он сменил Д. Инкербаева, который, в силу возраста, ушел на пенсию. Следом за ним и по той же причине свой пост покинула А. Сагынгали - директор музея Первого Президента.

К. Абдрахманов занял должность министра иностранных дел вместо Е. Идрисова.

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