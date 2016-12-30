Президент Казахстана произвел новые назначения
30 декабря, 2016 — 15:13 Политика
Переменами в кадровом списке президентского управления делится одно из печатных изданий республики.
Таким образом, в результате всех "перестановок", М. Мурзалин назначен главным заместителем управляющего. На этой должности он сменил Д. Инкербаева, который, в силу возраста, ушел на пенсию. Следом за ним и по той же причине свой пост покинула А. Сагынгали - директор музея Первого Президента.
К. Абдрахманов занял должность министра иностранных дел вместо Е. Идрисова.
Теги: Абдрахманов, Казахстан
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