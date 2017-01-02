В Актау, вчера, 1 января, около семи вечера на территории 23-го микрорайона загорелся рынок "Масат". Крупный пожар захватил более 100 торговых прилавков и около 16-ти контейнеров. Огонь, бушевавший на площади в 500 квадратных метров, удалось потушить только через пару часов.

Для этого было задействовано 80 пожарных и 17 машин. Также, для охраны рынка и оцепления территории были отправлены более 20-ти сотрудников полиции. Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.