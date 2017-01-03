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Сирия остановила подготовку к саммиту с Казахстаном

03 января, 2017 — 14:30 Политика

Сирийская оппозиция официально сообщила о том, что процесс подготовки к мирным переговорам с Казахстаном остановлен. Новостями об этом поделились местные средства массовой информации.

Несколько ранее президент России В. Путин говорил о заключении мирного соглашения о прекращении боевых действий в Сирии. Обе страны, в том числе и оппозиция, должны были сесть за стол переговоров. Сейчас же повстанческие группы обвиняют Дамаск в нарушении мирного режима.

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