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Аршавин стал лучшим футболистом в Казахстане

04 января, 2017 — 15:42 Спорт

Знаменитый футболист Андрей Аршавин, который раньше был полузащитником в сборной России, теперь ведет игру в роли нападающего за алматинскую футбольную команду "Кайрат". Нельзя не заметить, что в последнем сезоне команда заняла второе место в финале чемпионата.

Таким образом, спортивные журналы признали 35-летнего Аршавина лучшим футбольным игроком Казахстана. Футболист участвовал в 37-ми футбольных сражениях и забил 11 голов. В журналах говорится, что он произвел впечатление на фанатов и специалистов.

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