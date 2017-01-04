Знаменитый футболист Андрей Аршавин, который раньше был полузащитником в сборной России, теперь ведет игру в роли нападающего за алматинскую футбольную команду "Кайрат". Нельзя не заметить, что в последнем сезоне команда заняла второе место в финале чемпионата.

Таким образом, спортивные журналы признали 35-летнего Аршавина лучшим футбольным игроком Казахстана. Футболист участвовал в 37-ми футбольных сражениях и забил 11 голов. В журналах говорится, что он произвел впечатление на фанатов и специалистов.