Официальные представители белорусского антикоррупционного бюро сегодня, пятого января, поймали старшего бухгалтера казахстанского посольства - А. Сейдуалиева.

Удалось установить, что, в течение 3-х лет, с 12-го по 15-й годы ему удалось украсть финансовые средства в общей сумме 681,8 тысяч долларов.

На сегодняшний день Сейдуалиев передан в руки ДВД города Астаны. Расследование еще продолжается. Позже, дело будет передано в суд.