В Белоруссии задержали начальника бухгалтерии из Казахстанского посольства
05 января, 2017 — 15:23 Происшествия
Официальные представители белорусского антикоррупционного бюро сегодня, пятого января, поймали старшего бухгалтера казахстанского посольства - А. Сейдуалиева.
Удалось установить, что, в течение 3-х лет, с 12-го по 15-й годы ему удалось украсть финансовые средства в общей сумме 681,8 тысяч долларов.
На сегодняшний день Сейдуалиев передан в руки ДВД города Астаны. Расследование еще продолжается. Позже, дело будет передано в суд.
Теги: коррупция, Сейдуалиев
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