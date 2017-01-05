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В Белоруссии задержали начальника бухгалтерии из Казахстанского посольства

05 января, 2017 — 15:23 Происшествия

Официальные представители белорусского антикоррупционного бюро сегодня, пятого января, поймали старшего бухгалтера казахстанского посольства - А. Сейдуалиева.

Удалось установить, что, в течение 3-х лет, с 12-го по 15-й годы ему удалось украсть финансовые средства в общей сумме 681,8 тысяч долларов.

На сегодняшний день Сейдуалиев передан в руки ДВД города Астаны. Расследование еще продолжается. Позже, дело будет передано в суд.

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