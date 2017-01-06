В Атбасаре нашли тело пропавшего юноши
06 января, 2017 — 14:26 Происшествия
Погибший школьник был найден на железной дороге. По предполагаемой версии, он умер получив удар разрядом тока. Родители пятнадцатилетнего мальчика подали заявление о пропаже в полицию, после того, как подросток ушел днем из дома и больше не вернулся. Есть версия, что при попытке перебраться через вагоны, школьник задел линию высоковольтных передач и получил сильный разряд тока. В результате наступила мгновенная смерть. Ведется разбирательство. Назначена экспертиза.
Теги: ЖД, происшествие
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