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В Атбасаре нашли тело пропавшего юноши

06 января, 2017 — 14:26 Происшествия

Погибший школьник был найден на железной дороге. По предполагаемой версии, он умер получив удар разрядом тока. Родители пятнадцатилетнего мальчика подали заявление о пропаже в полицию, после того, как подросток ушел днем из дома и больше не вернулся. Есть версия, что при попытке перебраться через вагоны, школьник задел линию высоковольтных передач и получил сильный разряд тока. В результате наступила мгновенная смерть. Ведется разбирательство. Назначена экспертиза.

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