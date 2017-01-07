В Сирию от Казахстана было передано почти 500 тысяч килограмм гуманитарной помощи, которая состояла из продуктов питания - консервации, макаронные и мучные изделия, чай. Груз был благополучно доставлен в портовый город Тартус. Стоит заметить, что доставка и передача гуманитария была осуществлена не без помощи со стороны России.

Напомним, что около пяти лет назад Казахстан уже оказывал Сирии финансовую поддержку. Как и в позапрошлом году. Деньги пошли на еду, лекарства и прочее.