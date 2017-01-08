Трагедия произошла в городе Шымкент. Внезапно обрушился двухэтажный населенный дом. Среди пятерых пострадавших людей, находившихся там, погиб всего один. Про предварительной версии, дом мог разрушиться в результате взрыва, причиной которого вполне могло послужить неосторожное обращение с газом.

На данный момент на месте крушения работают сотрудники спасательной службы. Также, проводится дополнительное расследование, призванное выявить настоящую причину крушения.