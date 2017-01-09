Комитет здравоохранения Астаны обратился к родителям подростков
09 января, 2017 — 15:51 Общество
В Астане управление здравоохранения поделилось с родителями подростков рекомендациями на случай возникновения простудных заболеваний.
Горздрав столицы порекомендовал родителям пристальнее следить за состоянием своих детей и не отправлять их в школу, если у них будут наблюдаться признаки простуды - кашель, насморк и т.д. Медики управления считают, что лучшим решением будет переждать пару-тройку дней дома, чтобы не дать болезни окончательно захватить организм.
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