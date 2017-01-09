В Астане управление здравоохранения поделилось с родителями подростков рекомендациями на случай возникновения простудных заболеваний.

Горздрав столицы порекомендовал родителям пристальнее следить за состоянием своих детей и не отправлять их в школу, если у них будут наблюдаться признаки простуды - кашель, насморк и т.д. Медики управления считают, что лучшим решением будет переждать пару-тройку дней дома, чтобы не дать болезни окончательно захватить организм.