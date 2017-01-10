Нурбанк ограблен хакерами
10 января, 2017 — 15:30 Происшествия
Алматинский суд осудил двоих мужчин, которые умудрились взломать цифровой счет Нурбанка и похитившим более 150-ти тысяч тенге. Преступников отправили в колонию , осудив на 6,8 лет.
Преступление было совершено в позапрошлом году, при помощи сайта банка и специальной программы для удаленного доступа. Мужчины взломали пароли к счетам банка и похитили деньги. По фальшивым платежным поручениям они перевели украденную сумму на счет их компании. Вину взломщики так и не признали.
Теги: Нурбанк, Ограбление
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