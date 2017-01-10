 

Новости

Нурбанк ограблен хакерами

10 января, 2017 — 15:30 Происшествия

Алматинский суд осудил двоих мужчин, которые умудрились взломать цифровой счет Нурбанка и похитившим более 150-ти тысяч тенге. Преступников отправили в колонию , осудив на 6,8 лет.

Преступление было совершено в позапрошлом году, при помощи сайта банка и специальной программы для удаленного доступа. Мужчины взломали пароли к счетам банка и похитили деньги. По фальшивым платежным поручениям они перевели украденную сумму на счет их компании. Вину взломщики так и не признали.

Теги: ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Январь

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
Минкомсвязь перенесла сро...
1 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Samsung покажет миру «умн...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Московский провайдер забл...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Виртуальные магазины Wind...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
«Яндекс», «Википедию» и «...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Корпорация Google выкупил...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В Великобритании ввели за...
1 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Арестовано пять подозрева...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.