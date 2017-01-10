Алматинский суд осудил двоих мужчин, которые умудрились взломать цифровой счет Нурбанка и похитившим более 150-ти тысяч тенге. Преступников отправили в колонию , осудив на 6,8 лет.

Преступление было совершено в позапрошлом году, при помощи сайта банка и специальной программы для удаленного доступа. Мужчины взломали пароли к счетам банка и похитили деньги. По фальшивым платежным поручениям они перевели украденную сумму на счет их компании. Вину взломщики так и не признали.