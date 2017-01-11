Сегодня, 11-го января, ранним утром в Ауэзовском районе в четырехэтажном многоквартирном доме под номером 11 случился пожар. Служба спасения прибыла на место возгорания спустя меньше, чем десять минут, после поступления тревожного сигнала. Очаг возгорания обнаружился в одной из квартир на третьем этаже. Тело хозяйки, 66-го года рождения, обнаружили в ванной. Предположительно, женщина умерла от черепно-мозговой травмы. Жильцов эвакуировали. Больше жертв нет. Причины пожара выясняются.