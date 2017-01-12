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Полномочия между властями будут перераспределены

12 января, 2017 — 13:27 Политика

По личному распоряжению президента Казахстана, будет создана особая группа, основной целью которой будет перераспределение власти в стране. Сегодня глава государства затвердил указ об этом личной подписью.

Главой этой группы станет А. Джаксыбеков, который на сегодняшний день занимает руководящую должность в президентской администрации. В состав распределительной группы вошли множество чиновников. Депутаты, работники государственных органов, а также эксперты.

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