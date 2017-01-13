В последний месяц прошлого года были задержаны еще трое сотрудников правления. Среди них и, теперь уже, министр экономических дел страны в отставке.

К. Бишимбаев, который ушел в отставку перед Новым Годом, был задержан из-за обвинения в коррупции. В частности, в получении крупных денежных взяток. Незадолго до Нового Года президент Назарбаев подписал указ об отставке Бишимбаева. Чуть позже президент заявил, что в отношении бывшего министра ведется следствие.