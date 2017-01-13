Бывшего министра экономики Казахстана обвиняют в коррупции
13 января, 2017 — 14:34 Политика
В последний месяц прошлого года были задержаны еще трое сотрудников правления. Среди них и, теперь уже, министр экономических дел страны в отставке.
К. Бишимбаев, который ушел в отставку перед Новым Годом, был задержан из-за обвинения в коррупции. В частности, в получении крупных денежных взяток. Незадолго до Нового Года президент Назарбаев подписал указ об отставке Бишимбаева. Чуть позже президент заявил, что в отношении бывшего министра ведется следствие.
Интересно почитать
- Трое сотрудников Акмолинской областной прокуратуры задержаны за незаконную охоту
- В Алматы произошел крупный пожар на рынке
- Перспективы развития Байконура обсуждались на встрече Назарбаева и Рогозина
- Под амнистию в Казахстане попадают 30 тысяч осужденных
- Участников Республиканского форума приветствовал президент Назарбаев
Новости дня
- Строительство республиканской автотрассы Атырау - Астрахань стартует в 2016 году
- МВД Казахстана усиливает меры безопасности в аэропортах и на вокзалах
- С 2016 года новички госслужбы в Казахстане будут начинать карьеру с самой низкой ступени
- Крупнейшая водно-тренировочная база в Казахстане открыта в ЮКО
- В Кызылорде организовали ярмарку вакансий для содействия трудоустройству отбывающих наказание граждан
Отправить комментарий