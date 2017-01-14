Нурбиби Наурызбаева стала во главе ЕнПф Казахстана. Об этом стало известно на деловой пресс-конференции, прошедшей в Алматы. Стоит отметить, что за кандидатуру Наурызбаевой члены правления проголосовали, как один. Напомним, что ранее Н. Наурызбаева занимала должность главы департамента внутреннего аудита национального банка.

Новоизбранная председатель рассказала, что основным принципом ее новой работы будет защита интересов тех, кто получает данные выплаты.