"Барыс" проиграл "Словану" с разгромным счетом
15 января, 2017 — 15:03 Спорт
Э. Занковец, тренер хоккейной команды "Барыс", признал, что команда соперников вполне заслуженно. Более-менее сносной игра его собственной команды была лишь в третьем тайме, однако, к тому времени изменить ситуацию уже не представлялось возможным.
Тренер "Слована" со своей стороны отметил, что в команде соперников весьма сильные игроки в плане техники. Но и его команда играла на высшем уровне.
Напомним, что "Барыс" проиграл "Словану" со счетом 1:4. Это 25-й проигрыш в сезоне.
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