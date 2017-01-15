Э. Занковец, тренер хоккейной команды "Барыс", признал, что команда соперников вполне заслуженно. Более-менее сносной игра его собственной команды была лишь в третьем тайме, однако, к тому времени изменить ситуацию уже не представлялось возможным.

Тренер "Слована" со своей стороны отметил, что в команде соперников весьма сильные игроки в плане техники. Но и его команда играла на высшем уровне.

Напомним, что "Барыс" проиграл "Словану" со счетом 1:4. Это 25-й проигрыш в сезоне.