Арабские Эмираты вложили в Казахстан крупную сумму денег
16 января, 2017 — 12:20 Экономика и бизнес
На днях в Абу-Даби произошла официальная встреча делегации Казахстана, во главе с президентом Республики Назарбаевым и представителей Арабских Эмиратов.
В своем выступлении Назарбаев подчеркнул, что Эмираты являются основным ближневосточным инвестором республики. Так за последнюю четверть века общая сумма всех вложений Объединенных Арабских Эмиратов прировнялась к двум миллиардам долларов.
Кроме того, президент отметил, что страна заинтересована в общем развитии индустрии.
Теги: ОАЭ, инвестиции
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