На днях в Абу-Даби произошла официальная встреча делегации Казахстана, во главе с президентом Республики Назарбаевым и представителей Арабских Эмиратов.

В своем выступлении Назарбаев подчеркнул, что Эмираты являются основным ближневосточным инвестором республики. Так за последнюю четверть века общая сумма всех вложений Объединенных Арабских Эмиратов прировнялась к двум миллиардам долларов.

Кроме того, президент отметил, что страна заинтересована в общем развитии индустрии.