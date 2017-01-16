 

Новости

Арабские Эмираты вложили в Казахстан крупную сумму денег

16 января, 2017 — 12:20 Экономика и бизнес

На днях в Абу-Даби произошла официальная встреча делегации Казахстана, во главе с президентом Республики Назарбаевым и представителей Арабских Эмиратов.

В своем выступлении Назарбаев подчеркнул, что Эмираты являются основным ближневосточным инвестором республики. Так за последнюю четверть века общая сумма всех вложений Объединенных Арабских Эмиратов прировнялась к двум миллиардам долларов.
Кроме того, президент отметил, что страна заинтересована в общем развитии индустрии.

Теги: ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Январь

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
Microsoft отозвала некото...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Особняк Джона Леннона хот...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Как найти грузовые запчас...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Google решила выполнить т...
1 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Магазин Apple App Store з...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Instagram представил две...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Александр Пушной будет ве...
2 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Количество загружаемых пр...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.