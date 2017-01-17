В одном из спортивных комплексов города Костанай произошел случай, по которому все еще ведется расследование. Один из посетителей комплекса, 19-ти лет, видимо, в результате перебранки, устроил стрельбу из травматического пистолета марки "Оса" и попал в голову своему оппоненту. На данный момент, как сообщают СМИ, стрелок задержан, пистолет изъят, а пострадавший спортсмен доставлен в больницу с тяжелой травмой. Для установки обстоятельств случившегося ведутся следственные мероприятия.