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Подросток устроил стрельбу в спортивном комплексе

17 января, 2017 — 15:10 Происшествия

В одном из спортивных комплексов города Костанай произошел случай, по которому все еще ведется расследование. Один из посетителей комплекса, 19-ти лет, видимо, в результате перебранки, устроил стрельбу из травматического пистолета марки "Оса" и попал в голову своему оппоненту. На данный момент, как сообщают СМИ, стрелок задержан, пистолет изъят, а пострадавший спортсмен доставлен в больницу с тяжелой травмой. Для установки обстоятельств случившегося ведутся следственные мероприятия.

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