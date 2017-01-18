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Сельских акимов обучат управлять финансами

18 января, 2017 — 15:14 Политика

На плановом заседании мажилиса утвержден проект правок для развития местного управления. Этот проект не только расширит денежные свободы местного управления, но и расширит полномочия.

По мнению спикера мажилиса, среди сельских акимов может начать процветать коррупция, если их вовремя не начать обучать управлению с крупными финансами, а также коммунальной недвижимостью. Вышестоящим правительством уже организовываются тренинги, начата подготовка буклетов и справочников.

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