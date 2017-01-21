"Атамекен" предлагает пересмотреть нормы общественного питания
21 января, 2017 — 14:28 Общество
На сегодняшний день нацпалата предпринимателей считает устаревшими и даже почти абсурдными около 80 процентов санитарных требований и норм в сфере общественного питания. Так, например, запрещено продавать кусочками торты. Или макароны по-флотски порционно. Все эти запреты уже считаются абсурдными и давно неактуальными. Комитету по защите потребительских прав уже предложено пересмотреть нормы и правила и внести соответствующие изменения.
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