На сегодняшний день нацпалата предпринимателей считает устаревшими и даже почти абсурдными около 80 процентов санитарных требований и норм в сфере общественного питания. Так, например, запрещено продавать кусочками торты. Или макароны по-флотски порционно. Все эти запреты уже считаются абсурдными и давно неактуальными. Комитету по защите потребительских прав уже предложено пересмотреть нормы и правила и внести соответствующие изменения.