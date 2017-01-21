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В Алматы произошел трагический случай

21 января, 2017 — 16:23 Происшествия

Это произошло в Алматы, прямо у консульства. Судя по информации, известной полицейским, турок по неведомой причине поссорился с мужчиной, охранявшим здание, полил себя горючей жидкостью и совершил самоподжог. Охранник мгновенно пришел на помощь - затушил пламя и сразу же вызвал врачей. На данный момент все подробности произошедшего инцидента выясняются полицией.

Турок тем временем доставлен в больницу с ожогами и находится в сознании. Его состояние диагностировано, как средней тяжести.

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