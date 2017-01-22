КНБ РК напомнил о том, что в часть законодательных статьи по вопросам противостояния экстремистским и террористическим действиям, от 22.12.16 были внесены определенные правки и дополнения.

В основном дело касается одной из статей закона "О связи", которая была дополнена еще одним пунктом. В нем говорится о том, что, если возникнет угроза преступных действий, КНБ РК имеет полное право приостановить работу интернет-сети или услуг телефонной связи.