Оркен Азаматулы - шестиклассник, пропавший в четверг, 19 января, сразу после школы - был найден в подвале одного из дачных домиков в Наурызбайском районе. На теле 11-летнего мальчика обнаружены следы удушения и несколько колотых ран.

По версии следователей, 46-летняя мачеха Оркена спланировала убийство ребенка. Об этом говорит и факт заблаговременной аренды домика, и, кроме того, задержаны еще четверо мужчин. Которые, предположительно, являются исполнителями преступления.