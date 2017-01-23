В смерти пропавшего в Алматы мальчика обвиняют мачеху
23 января, 2017 — 14:35 Происшествия
Оркен Азаматулы - шестиклассник, пропавший в четверг, 19 января, сразу после школы - был найден в подвале одного из дачных домиков в Наурызбайском районе. На теле 11-летнего мальчика обнаружены следы удушения и несколько колотых ран.
По версии следователей, 46-летняя мачеха Оркена спланировала убийство ребенка. Об этом говорит и факт заблаговременной аренды домика, и, кроме того, задержаны еще четверо мужчин. Которые, предположительно, являются исполнителями преступления.
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