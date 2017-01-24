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В Казахстане пройдет чемпионская битва Сондерса и Головкина

24 января, 2017 — 14:47 Спорт

Поединок между казахстанцем Г. Головкиным и британцем Б. Д. Сондерсом запланирован на лето этого года. Головкин является обладателем титула мирового чемпиона в категории среднего веса, по версиям сразу нескольких боксерских организаций. В то же время, Сондерс обладает единственным званием, которое еще не принадлежит его сопернику - чемпион в категории среднего веса, по мнению всемирной боксерской организации.

Головкин говорил, что для достижения цели ему не достает только пояса Сондерса.

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