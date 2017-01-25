Президент Казахстана Н. Назарбаев лично дал начало зимней Универсиаде этого года, которая, традиционно, началась с эстафеты огня. Сама Универсиада начнется в Алматы уже в это воскресенье, 29-го января. Во время открытия эстафеты, президент произнес торжественную речь, в которой подбодрил спортсменов.

Напомним, что от Казахстана принимать участие в соревнованиях будет 168 человек. На время проведения эстафеты огня, которая завершится в 13:30, будет перекрыта часть дорог.