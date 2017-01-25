 

Новости

Дан старт Универсиаде 2017 в Астане

25 января, 2017 — 16:01 Спорт

Президент Казахстана Н. Назарбаев лично дал начало зимней Универсиаде этого года, которая, традиционно, началась с эстафеты огня. Сама Универсиада начнется в Алматы уже в это воскресенье, 29-го января. Во время открытия эстафеты, президент произнес торжественную речь, в которой подбодрил спортсменов.

Напомним, что от Казахстана принимать участие в соревнованиях будет 168 человек. На время проведения эстафеты огня, которая завершится в 13:30, будет перекрыта часть дорог.

Теги: ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Январь

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
Сбербанк купил ценные бум...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Сотрудниками прокуратуры...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В сети появился отпускной...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В Болгарии профессия охра...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Сервис One Drive скоро по...
3 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Владельцев интернет-ресур...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
«Сговор» с издательствами...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Работа канала RT на YouTu...
1 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.