Дан старт Универсиаде 2017 в Астане
25 января, 2017 — 16:01 Спорт
Президент Казахстана Н. Назарбаев лично дал начало зимней Универсиаде этого года, которая, традиционно, началась с эстафеты огня. Сама Универсиада начнется в Алматы уже в это воскресенье, 29-го января. Во время открытия эстафеты, президент произнес торжественную речь, в которой подбодрил спортсменов.
Напомним, что от Казахстана принимать участие в соревнованиях будет 168 человек. На время проведения эстафеты огня, которая завершится в 13:30, будет перекрыта часть дорог.
Теги: Алматы, Универсиада
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