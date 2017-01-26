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Президент Назарбаев реформировал правительство

26 января, 2017 — 15:36 Политика

Об этом он рассказал в среду, 25-го января, в прямом обращении к народу. Суть реформ состояла в том, что президент передал часть собственных полномочий правительству в общем и парламенту в частности.

Так, например, министры и акимат будут отныне ответственны за экономическую сферу развития Казахстана. Кроме того, до конца сессии парламент должен внести в законы необходимые поправки. Также реформы повысят уровень ответственности министров. Форма правления будет теперь более современной.

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