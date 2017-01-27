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Житель Астаны получил административный штраф

27 января, 2017 — 15:01 Общество

Жителю казахстанской столицы был выписан административный штраф за курение в неположенном месте. Во время планового обхода сотрудник полиции заметил 46-ти летнего мужчину, который курил сигарету прямо внутри теплой остановки. Так как курение в не предназначенных для этого местах является правонарушением, курильщик тут же был оштрафован почти на 7 тысяч тенге.

Напомним, что, за последний месяц, за курение в не предназначенных местах, было оштрафовано в общей сложности 1,5 тысячи человек.

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