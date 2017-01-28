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Две петропавловские школы закроют на карантин

28 января, 2017 — 17:04 Общество

Карантин, из-за скачка заболеваний ОРВИ и гриппом, назначен в паре школ - No12 и гимназии No1 - а также в детском садике "Искорка". Порог заболевания в трех этих заведениях переступил 30 процентов. Таким образом, внеочередные каникулы для петропавловских учащихся продлятся с 28-го января по 3-е февраля.

Кроме того, в средних школах No26 и No31 отменены занятия в некоторых классах. В этих школах заболело около четверти учащихся. Врачи советуют пока воздержаться от посещения общественных мест.

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