Две петропавловские школы закроют на карантин
28 января, 2017 — 17:04 Общество
Карантин, из-за скачка заболеваний ОРВИ и гриппом, назначен в паре школ - No12 и гимназии No1 - а также в детском садике "Искорка". Порог заболевания в трех этих заведениях переступил 30 процентов. Таким образом, внеочередные каникулы для петропавловских учащихся продлятся с 28-го января по 3-е февраля.
Кроме того, в средних школах No26 и No31 отменены занятия в некоторых классах. В этих школах заболело около четверти учащихся. Врачи советуют пока воздержаться от посещения общественных мест.
Теги: карантин, Петропавловск
Интересно почитать
- Трое сотрудников Акмолинской областной прокуратуры задержаны за незаконную охоту
- В Алматы произошел крупный пожар на рынке
- Перспективы развития Байконура обсуждались на встрече Назарбаева и Рогозина
- Под амнистию в Казахстане попадают 30 тысяч осужденных
- Участников Республиканского форума приветствовал президент Назарбаев
Новости дня
- Строительство республиканской автотрассы Атырау - Астрахань стартует в 2016 году
- МВД Казахстана усиливает меры безопасности в аэропортах и на вокзалах
- С 2016 года новички госслужбы в Казахстане будут начинать карьеру с самой низкой ступени
- Крупнейшая водно-тренировочная база в Казахстане открыта в ЮКО
- В Кызылорде организовали ярмарку вакансий для содействия трудоустройству отбывающих наказание граждан
Отправить комментарий