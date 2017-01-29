В частности, столичный совет, отвечающий за градостроение, выдвинул предложение увеличить в городе количество скверов и парковых зон. И таким образом выполнить запланированную программу по озеленению города и улучшению экосистемы.

Также, выполнение данного плана позволит создать более комфортную и приемлемую среду для горожан. С увеличением числа скверов, парков, а также рекреаций, не только решится вопрос семейного досуга, но и исчезнет необходимость покидать город для отдыха на природе.