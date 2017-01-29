Правительство Астаны планирует озеленить город
29 января, 2017 — 16:48 Общество
В частности, столичный совет, отвечающий за градостроение, выдвинул предложение увеличить в городе количество скверов и парковых зон. И таким образом выполнить запланированную программу по озеленению города и улучшению экосистемы.
Также, выполнение данного плана позволит создать более комфортную и приемлемую среду для горожан. С увеличением числа скверов, парков, а также рекреаций, не только решится вопрос семейного досуга, но и исчезнет необходимость покидать город для отдыха на природе.
Теги: Астана, озеленение
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