В Казахстан через границу пытался проникнуть гражданин Узбекистана, возрастом, около 30-ти лет, который, как оказалось, пытался провезти в страну наркотики в собственном желудке. Об этом дала понять при досмотре пограничная собака. В ходе допроса мужчина признался, что транспортирует в своем желудке пакетик с марихуаной, свернутой в шарики. Всего в пакетике находится 6 шариков, размером примерно по одному сантиметру.

Мужчина задержан и будет передан в соответствующие органы.