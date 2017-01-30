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На Казахстанской границе задержан контрабандист

30 января, 2017 — 14:26 Происшествия

В Казахстан через границу пытался проникнуть гражданин Узбекистана, возрастом, около 30-ти лет, который, как оказалось, пытался провезти в страну наркотики в собственном желудке. Об этом дала понять при досмотре пограничная собака. В ходе допроса мужчина признался, что транспортирует в своем желудке пакетик с марихуаной, свернутой в шарики. Всего в пакетике находится 6 шариков, размером примерно по одному сантиметру.

Мужчина задержан и будет передан в соответствующие органы.

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