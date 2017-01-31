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В Казахстане объявлено об очередной модернизации

31 января, 2017 — 15:32 Политика

Сегодня, 31-го января, в прямом эфире национального телевидения пройдет выступление президента Назарбаева с обращением к народу. Речь пойдет о третьей по счету модернизации. Она, по словам главы страны, будет сконцентрирована на существенных преобразованиях в сфере экономики.

Как пояснил президент, в условиях изменившегося времени, основным приоритетом третьей волны модернизации будет проектирование и дальнейшее развитие абсолютно новых цифровых технологий.

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