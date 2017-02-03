Погиб сотрудник универсиадской дирекции в Казахстане
03 февраля, 2017 — 15:19 Происшествия
Трагический случай с одним из сотрудников у Универсиады произошел вчера, 31-го января. В лыжном комплексе "Сункар". Причиной смерти 33-х летнего Бауржана Рафикова стал обширный инфаркт. Первую помощь ему оказали сразу же. Скорая помощь приехала в течение семи минут.
По утверждениям присутствующих сотрудников, реанимацию врачи проводили в течение 40 минут, однако, результата они не дали. Организацию похорон дирекция пообещала взять на себя, а семье Рафикова будет выплачен миллион тенге.
Теги: Казахстан, Универсиада
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