Выставку ЭКСПО сделают более доступной для социально уязвимого населения
03 февраля, 2017 — 15:20 Общество
Вице-премьер Тасмагамбетов, обсуждая на специальном собрании организационные вопросы, касающиеся подготовки к предстоящей выставке, отметил, что нельзя забывать и о тех слоях населения, которые являются социально уязвимыми. В частности, необходимо позаботиться о бесплатных билетах на выставку, чтобы и они тоже смогли посетить столь глобальное культурно-спортивное мероприятие. Тасмагамбетов посоветовал взять решение этого вопроса под особый контроль.
Теги: Экспо 2017, Тасмагамбетов
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