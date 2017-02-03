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Выставку ЭКСПО сделают более доступной для социально уязвимого населения

03 февраля, 2017 — 15:20 Общество

Вице-премьер Тасмагамбетов, обсуждая на специальном собрании организационные вопросы, касающиеся подготовки к предстоящей выставке, отметил, что нельзя забывать и о тех слоях населения, которые являются социально уязвимыми. В частности, необходимо позаботиться о бесплатных билетах на выставку, чтобы и они тоже смогли посетить столь глобальное культурно-спортивное мероприятие. Тасмагамбетов посоветовал взять решение этого вопроса под особый контроль.

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