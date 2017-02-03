Казахстанские чиновники признались во взяточничестве
03 февраля, 2017 — 15:21 Происшествия
Национальной службой по борьбе с коррупцией разоблачены двое чиновников - начальник сельхоз управления Западного региона и глава управления по охране здоровья Мангистауского региона.
Известно, что двое этих чиновников принимали взятки от собственных подчиненных, а также от сторонних частных предпринимателей за личное покровительство.
Оба взяточника свою вину признали. По словам представителей службы борьбы с коррупцией, расследование будет идти в удвоенном темпе.
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