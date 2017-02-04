Управляющий "Фармации" подал в отставку после критики президента
04 февраля, 2017 — 16:34 Общество
Во время очередного планового заседания правительства стало известно, что подал в отставку управляющий компанией "Фармация". Подвергшись определенной критике со стороны главы Казахстана - Нурсултана Назарбаева - он решил уволиться со своего поста, о чем подал соответствующее заявление. В своем интервью министр республики по охране здоровья подтвердил это, как состоявшийся факт. В дальнейшем своем интервью министр упомянул о важности медицинского страхования.
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