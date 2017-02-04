Во время очередного планового заседания правительства стало известно, что подал в отставку управляющий компанией "Фармация". Подвергшись определенной критике со стороны главы Казахстана - Нурсултана Назарбаева - он решил уволиться со своего поста, о чем подал соответствующее заявление. В своем интервью министр республики по охране здоровья подтвердил это, как состоявшийся факт. В дальнейшем своем интервью министр упомянул о важности медицинского страхования.