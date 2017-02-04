 

Новости

Управляющий "Фармации" подал в отставку после критики президента

04 февраля, 2017 — 16:34 Общество

Во время очередного планового заседания правительства стало известно, что подал в отставку управляющий компанией "Фармация". Подвергшись определенной критике со стороны главы Казахстана - Нурсултана Назарбаева - он решил уволиться со своего поста, о чем подал соответствующее заявление. В своем интервью министр республики по охране здоровья подтвердил это, как состоявшийся факт. В дальнейшем своем интервью министр упомянул о важности медицинского страхования.

Теги: ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Апрель

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
СМИ опубликовали фальшиву...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Саратовская полиция сотру...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
На eBay появилось объявле...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В сети ходят слухи о рабо...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Поисковый сервис Bing пре...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Twitter запустит платформ...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Минюстом США будут рассек...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Обвиняемых в распростране...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.