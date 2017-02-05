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Стал известен чемпион Универсиады

05 февраля, 2017 — 13:59 Спорт

Денис Тен - известный мастер фигурного катания - принес Казахстану очередное золото.

Вчера, 4-го февраля, в ледовом дворце прошли соревнования среди мужчин-фигуристов. Первое место заслуженно получил казахстанец по имени Денис Тен. Напомним, что в ходе короткого выступления днем раньше, спортсмен набрал почти 95 баллов. И уже на основном соревновании - еще 172. Таким образом, общий результат 267 баллов позволил фигуристу стать чемпионом.

Напомним, что на Универсиаде Казахстан завоевал 10 золотых медалей.

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