В Астане состоялся саммит стран-гарантов
06 февраля, 2017 — 18:53 Политика
В столице Казахстана - Астане - недавно прошло официальное заседание группы, следящей за миром в сирийском государстве. Дополнительно, во встрече принимали участие представители Иордании и организации объединенных наций.
Напомним, что несколько ранее Иран, Россия и Турция заключили соглашение об обобщенном контроле за прекращением военных действий в Сирии. Теперь же на повестке дня проработка механизма выполнения намеченных планов. По словам российского министерства обороны, заседания должны проходить регулярно.
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