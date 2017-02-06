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В Астане состоялся саммит стран-гарантов

06 февраля, 2017 — 18:53 Политика

В столице Казахстана - Астане - недавно прошло официальное заседание группы, следящей за миром в сирийском государстве. Дополнительно, во встрече принимали участие представители Иордании и организации объединенных наций.

Напомним, что несколько ранее Иран, Россия и Турция заключили соглашение об обобщенном контроле за прекращением военных действий в Сирии. Теперь же на повестке дня проработка механизма выполнения намеченных планов. По словам российского министерства обороны, заседания должны проходить регулярно.

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