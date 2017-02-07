Эксперт дал объяснение подорожанию топлива в Казахстане
07 февраля, 2017 — 13:02 Экономика и бизнес
Ведущий эксперт в финансовой сфере - экономист Г. Хусаинов - сравнил общую стоимость бензинового топлива в Казахстанской Республике и Российской Федерации, и на основе этого смог объяснить поднятие стоимости топлива. Тому есть две основные причины - это перемены в курсе обмена валют и, непосредственно, подорожание горюче-смазочных материалов.
Проведя нехитрые подсчеты, Хусаинов выяснил, что справедливая цена за литр топлива разместилась в районе 140-ка тенге.
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