Ведущий эксперт в финансовой сфере - экономист Г. Хусаинов - сравнил общую стоимость бензинового топлива в Казахстанской Республике и Российской Федерации, и на основе этого смог объяснить поднятие стоимости топлива. Тому есть две основные причины - это перемены в курсе обмена валют и, непосредственно, подорожание горюче-смазочных материалов.

Проведя нехитрые подсчеты, Хусаинов выяснил, что справедливая цена за литр топлива разместилась в районе 140-ка тенге.