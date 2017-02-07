 

Новости

Эксперт дал объяснение подорожанию топлива в Казахстане

07 февраля, 2017 — 13:02 Экономика и бизнес

Ведущий эксперт в финансовой сфере - экономист Г. Хусаинов - сравнил общую стоимость бензинового топлива в Казахстанской Республике и Российской Федерации, и на основе этого смог объяснить поднятие стоимости топлива. Тому есть две основные причины - это перемены в курсе обмена валют и, непосредственно, подорожание горюче-смазочных материалов.

Проведя нехитрые подсчеты, Хусаинов выяснил, что справедливая цена за литр топлива разместилась в районе 140-ка тенге.

Теги: ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Апрель

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
Антимонопольный комитет Е...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
«Яндекс.Карты» не могут о...
1 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Владельцу Silk Road отказ...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
YouTube введёт платную по...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Какие преимущества есть у...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В компании НТС была предс...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Intel показала новое поко...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Вышло новое обновление iO...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.