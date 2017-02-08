На Шимбулаке погиб русский судья
08 февраля, 2017 — 15:37 Происшествия
Во вторник, 7-го февраля, в службу спасения обратился за помощью С. Алемасов. Мужчина рассказал, что его друг спускался на западе склона Чимбулачка, но внезапно со склона сошел снег.
Спасатели нашли место происшествия быстро. Пострадавшего мужчину обнаружили в 15:25. Им оказался судья Универсиады по сноубордингу - 31-летний Алексей Белослудцев. Мужчину пытались привести в чувство целый час. Но в 16:15 констатировали смерть мужчины.
Установлено, что это случилось из-за катания вне трассы - в запрещенном месте.
Теги: Универсиада, Белослудцев
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