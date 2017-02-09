В Алматы загорелось СТО
09 февраля, 2017 — 16:18 Политика
Пожар случился сегодня, 9-го февраля, ранним утром, примерно в половине 7-го утра. Загорелась кровля станции технического обслуживания под названием Red Scorpion, расположенная в Алмалинском районе столицы Казахстана. Пожарные расчеты прибыли уже спустя около десяти минут. Огонь к тому времени уже перебрался на крышу размещенного рядом кафе, тем самым, являя угрозу и для соседних жилых домов. При тушении пожара удалось спасти 30 человек, которые проживали над загоревшимся СТО.'
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