Пожар случился сегодня, 9-го февраля, ранним утром, примерно в половине 7-го утра. Загорелась кровля станции технического обслуживания под названием Red Scorpion, расположенная в Алмалинском районе столицы Казахстана. Пожарные расчеты прибыли уже спустя около десяти минут. Огонь к тому времени уже перебрался на крышу размещенного рядом кафе, тем самым, являя угрозу и для соседних жилых домов. При тушении пожара удалось спасти 30 человек, которые проживали над загоревшимся СТО.'