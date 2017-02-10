На сегодняшний день по поводу уголовного дела против Жанболата Мамая ведут расследование работники антикоррупцинной службы. Он, как выяснилось, являлся подельником господина Аблязова.

Напомним, что против Аблязова и иных людей, напрямую относящихся к управляющим банком БТА, было возбуждено уголовное дело, по факту кражи банковских средств.

Мамай "легализовал" часть сумм, под предлогом проведения различных операций посредством печатного издания "Трибуна".