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По поводу дела Жанболата Мамая сейчас ведется следствие

10 февраля, 2017 — 14:11 Общество

На сегодняшний день по поводу уголовного дела против Жанболата Мамая ведут расследование работники антикоррупцинной службы. Он, как выяснилось, являлся подельником господина Аблязова.

Напомним, что против Аблязова и иных людей, напрямую относящихся к управляющим банком БТА, было возбуждено уголовное дело, по факту кражи банковских средств.

Мамай "легализовал" часть сумм, под предлогом проведения различных операций посредством печатного издания "Трибуна".

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