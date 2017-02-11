На юге Республики Казахстан военные попали в аварию
11 февраля, 2017 — 15:33 Происшествия
Происшествие произошло в эту пятницу, 10-го февраля. Причиной крушения стал гололед. Грузовик марки КАМАЗ, в котором ехали всего 26 человек, передвигался по скользкой дороге. Водитель не смог справиться с непогодой, в результате чего машина перевернулась. Более половины пассажиров, являющихся военнослужащими, получили травмы разной степени серьезности. 11 из пострадавших были направлены в отделение городской больницы. Остальных 6 человек увезли в госпиталь.
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