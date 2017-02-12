В Казахстане водитель такси наказал пассажирку
12 февраля, 2017 — 15:03 Происшествия
Инцидент произошел в Костанае. Водитель такси решил наказать пассажирку, которая не заплатила за проезд. Все происходящее мужчина снимал на видео, которое позже выложил в интернет.
На снятом ролике женщина отвечает на вопросы разозленного таксиста. Она оправдывается тем, что расчистила снег, в счет оплаты. Но Водитель пошел дальше. Он принудил нерадивую пассажирку умыться зеленкой.
Департамент внутренних дел организовал проверку, направленную на поиски водителя.
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